Misschien toch een nieuwe pilotenklas in Eelde

Groningen Airport Eelde krijgt mogelijk een nieuwe pilotenklas. De KLM is in onderhandeling met ABN Amro over de financiering van deze opleiding van de KLM Flight Academy.

Dat meldt Luchtvaartnieuws.nl . De KLM Flight Academy wil dit jaar zestig studenten met de opleiding laten starten. Daarmee hoopt men te voorzien in de behoefte aan nieuwe piloten bij KLM.Eerder werd bekend dat de vliegschool op zoek was naar nieuwe financiers voor het verstrekken van leningen aan leerling-piloten. De ABN Amro was van plan om te stoppen met deze leningen, omdat dit niet rendabel zou zijn.Door regelgeving kunnen banken maximaal 75.000 euro uitlenen in de vorm van een persoonlijke lening. Een opleiding bij de vliegschool kost al gauw tussen de honderdduizend en honderdvijftigduizend euro.De uitdaging voor de KLM Flight Academy en andere vliegscholen zit hem in het financieren van het gat tussen die 75.000 euro en de rest van het bedrag.In de CAO voor vliegers van KLM is een financiële compensatie voor studielasten opgenomen. De bedoeling is om deze compensatie al tijdens de opleiding in te zetten. Zo moet het gat worden verkleind.