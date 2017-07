Proef met zelf versterken van woning in aardbevingsgebied wordt uitgebreid

De proef waarbij huiseigenaren in het aardbevingsgebied zelf hun woningen mogen versterken wordt verlengd en uitgebreid.

Het gaat om het project 'Heft in eigen Hand' van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. De proef startte in 2016 met 50 woningbezitters die zelf de regie over de versterking van hun eigen huis kregen, eventueel in combinatie met een verbouwing.Deze huiseigenaren hoeven niet te wachten totdat hun dorp of buurt aan de beurt is. Deelnemers krijgen ondersteuning van een onafhankelijke bouwbegeleider. De huiseigenaar kan zelf een aannemingsbedrijf kiezen.De ervaringen tot nu toe zijn positief en daarom wordt de proef wordt nu uitgebreid naar 200 deelnemers per jaar. Bewoners moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de woning binnen de contouren van het aardbevingsgebied liggen en moet de deelnemer eigenaar van het pand zijn.Aanmelden kan vanaf vrijdag 7 juli. De toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding.