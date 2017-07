Stadjer heeft coke, hennep, xtc en een balletjespistool in huis

(Foto: Archief (DEA))

Voor het voorbereiden van handel in harddrugs, bezit van harddrugs, hennep, xtc-pillen en witwassen, moet een 21-jarige man uit Groningen een jaar celstraf krijgen, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Dat eist het Openbaar Ministerie.



Drugshandel en witwassen

Volgens de officier heeft de man van 1 november tot 28 maart dit jaar cocaïne, xtc-pillen, hennep en een balletjespistool in zijn bezit gehad.



Daarnaast zou de man voorbereidingshandelingen hebben gepleegd voor de handel in drugs en ruim 10.000 euro hebben witgewassen.



Drugs en geld in dvd-box

De man had in zijn kamer in Stad ruim 3700 gram mdma, 460 xtc-pillen, ruim vier gram cocaïne en 314 gram hennep opgeslagen. Ook had hij ruim 10.000 euro verstopt in dvd-doosjes.



Grammenweger

Bij de Criminele Inlichtingen Dienst (CID) kwam op 28 maart een melding binnen. In de woning van de man aan de Paterwoldseweg zouden wapens, pillen, andere drugs en stapels geld liggen.



Nog diezelfde dag werd onderzoek gedaan. Naast de drugs en het geld stuitten agenten op een balletjespistool. Ook vonden agenten spuiten, steroïden en een grammenweger. Daarop verklaarde de man veel in de sportschool te vertoeven om wat 'spieren te kweken'.



Verjaardagsgeld

De 10.000 euro had hij verdiend met verkoop van spullen op rommelmarkten, en met handel in zogeheten Pokemonkaarten. Hij had vanaf zijn achtste jaar verjaardagsgeld gespaard. 'Men mag sparen toch?', stelde zijn raadsman.



Sportschool beginnen

Wel had de man in ruil voor opslag van de drugs 500 euro gekregen, vertelde de Stadjer. Met dit geld wilde hij zijn studieschuld aflossen. Van de gespaarde, in dvd-boxen verstopte, 10.000 euro wilde hij een sportschool beginnen.



Voor wie hij de drugs in bewaring stelde, wilde de man uit zelfbescherming niet zeggen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

