Eemsmond stevent af op tekort van bijna één miljoen

De gemeente Eemsmond verwacht dit jaar een tekort van ruim 850.000 euro. Dat blijkt uit de laatste prognoses die de gemeente heeft opgesteld.

Dit getal lijkt wat anders dan wat de werkelijkheid doet voorkomen. Ruim de helft van dit bedrag zijn namelijk kosten die gemaakt worden vanwege de fusie met de gemeenten Bedum, Winsum en de Marne.Dit geld krijgt de gemeente later terug van het Rijk, waardoor het tekort uitkomt op enkele tonnen. Dat is voornamelijk een optelsom van enkele kleine projecten waar meer geld voor nodig is.Voor de lange termijn ziet het er goed uit voor Eemsmond. Jaarlijks houdt de gemeente twee ton over. Het gemeentebestuur wil daarom de afvalstoffenheffing niet verhogen. Daarnaast gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) met maar maximaal één procent omhoog.De gemeenteraad praat komende donderdag over de financiële vooruitzichten van Eemsmond.