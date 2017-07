Todd Kane debuteert bij winnend FC Groningen: 7-0

FC Groningen was vrijdagavond in de tweede oefenwedstrijd met 7-0 te sterk voor VV Winsum. Bij Groningen debuteerde Todd Kane, die gehuurd wordt van Chelsea.

De andere grote aanwinst, Ritsu Doan, ontbrak nog bij de FC.De openingstreffer kwam op naam van Tim Waterink, de spits van Jong FC Groningen. Vlak daarna haalde Jesper Drost verwoestend uit: 2-0. Hij zette ook de aanval op waaruit Juninho Bacuna scoorde.De 4-0 was een schot in de kruising van Oussama Idrissi, Django Warmerdam tekende voor de 5-0. Dat was de stand na een half uur. Op slag van rust maakte Tom van Weert de 6-0 uit een strafschop.Het begin van de tweede helft was qua doelpuntenmaker een kopie van de eerste 45 minuten. Tim Waterink scoorde opnieuw als eerste, op aangeven van Mike te Wierik.Vervolgens kreeg de doelman van VV Winsum, Wouter Meijer, de handen op elkaar van de ruim 1700 toeschouwers. Hij stopte een strafschop van Bacuna.Hierdoor bleef de stand 7-0.