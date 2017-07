Roeister Souwer door naar finale in wereldbeker

Sophie Souwer van Gyas heeft zich vrijdag bij de wereldbekerfinale roeien in Luzern met de dubbelvier rechtstreeks voor de finale geplaatst.

Souwer won samen met Lisa Scheenaard, Olivia van Rooijen en Nicole Beukers de eerste serie. Het viertal had verreweg de snelste tijd van alle boten.De Nederlandse vrouwen zijn komende zondag de grote favoriet voor goud. Eerder werd de dubbelvier in dezelfde samenstelling ook al nationaal kampioen. Later dit jaar staat het WK nog op het programma.