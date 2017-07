Politie rolt hennepkwekerij met 1300 planten op

(Foto: FPS/Richard Degenhart) (Foto: FPS/Richard Degenhart)

De politie heeft vrijdag in het centrum van Delfzijl een hennepkwekerij opgerold. Er werden 1300 planten aangetroffen.

De kwekerij zat in een pand aan de Landstraat. De politie heeft alle planten meegenomen en vernietigd.



Mogelijke inbraak

De politie kwam de hennepplantage op het spoor na een melding van een mogelijke inbraak. De melder had de deur van het pand open zien staan en waarschuwde daarom de politie.



De eigenaar had het pand verhuurd. Er is niemand aangehouden.

Door: RTV Noord Correctie melden