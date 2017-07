'Hoe de PvdA in Veendam verloor'

'Ik had deze slechte uitslag verwacht en het gekke is, het deed me niets', zegt PvdA-partijprominent Jan Köller tegen opinieblad De Groene Amsterdammer. Het magazine beschrijft in een artikel hoe de PvdA verloor in Veendam tijdens de afgelopen verkiezingen.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart ging de PvdA terug van 38 naar negen zetels. In 2012 stemde 42% van de Veendammers nog op de PvdA, bij de afgelopen verkiezingen was dit 9,5 procent.In het artikel komen verschillende mensen aan het woord, die verschillende redenen geven waarom zij niet op de PvdA stemden en denken dat anderen er niet op hebben gestemd. Dit zijn veel mensen die moeilijk aan het werk komen en het gevoel hebben dat de PvdA onvoldoende voor hen opkomt. Ook geven ze de partij een aantal tips.'De PvdA is er niet meer voor de gewone man', vertelt André Loorbach uit Veendam. Hij was jarenlang actief bij vakbond FNV en stemde op de PvdA. Met de afgelopen verkiezingen stemde hij op Jesse Klaver, 'omdat hij jong is en eerlijk overkwam.''Loorbach is een zachtmoedige man die de gevoelens van veel Veendammers verwoordt: de politiek moet de gewone burger interesseren, gemaakte beloftes nakomen en duidelijk zijn', schrijft De Groene.'Het PVV geluid is luid en duidelijk te horen in Veendam. Maar het lijkt of veel PVV-stemmers vooral een daad wilden stellen en daarom een tegengeluid lieten horen', schrijft De Groene.Een aantal oudere mannen op het pleintje vlakbij het stadhuis in Veendam zeggen: 'Wij stemmen hier allemaal Wilders.' 'Niet PvdA?' 'Haha, nee, de Partij van de Arabieren zul je bedoelen.''In Veendam is opvallend veel steun voor lijsttrekker Lodewijk Asscher. Ze vergeven hem die malle lijsttrekkersverkiezing en hij maakt tenminste een betrouwbare indruk', schrijft De Groene. 'Ze hopen dat hij het goed zal gaan doen.''Diederik Samsom lag daarentegen niet helemaal goed in Veendam. Dat hij met de VVD in zee was gegaan, werd gezien als verraad', schrijft De Groene. 'Diederik Samsom heeft de belangen van de kiezer onvoldoende veiliggesteld door die ellendige samenwerking met de VVD.'Volgens De Groene hebben Veendammers geen goed woord over voor partijvoorzitter Hans Spekman. Hij roept vooral irritatie op met zijn zelfgebreide truien. 'Alsof Spekman wil laten zien dat hij één is met ons, met de arbeider', zeggen bewoners.'Eigenlijk beledigt hij ons. Alsof wij er zo slonzig uit zouden zien. Ben je gek, wij kleden ons altijd netjes en we zijn goed verzorgd.'Het volledige artikel van De Groene Amsterdammer is hier te lezen.