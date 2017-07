Ranomi vs. Ferry: wie zwemt het snelste?

Wie zwemt er sneller: Ranomi Kromowidjojo of haar vriend en open water-zwemmer Ferry Weertman?

Het programma Bureau Sport nam de proef op de som en liet het zwemkoppel onder de noemer 'battle of the sexes' een wedstrijd tegen elkaar zwemmen.Het was een spannende finish, maar uiteindelijk tikt Ranomi net iets sneller aan dan Ferry. 'Echt heel vet dit', vindt de zwemster uit Sauwerd.Voor haar vriend is het even slikken. 'Vooral het feit dat ik van haar verlies, doet wel even pijn. Dit gebeurt me niet nog eens', belooft hij lachend.