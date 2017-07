Staat FC Groningen op pole-position voor Veldwijk?

(Foto: ANP/Peter Lous)

Trainer Ernest Faber wil weinig kwijt over zijn bezoek in Noorwegen. Samen met technisch manager Ron Jans heeft hij woensdag gesproken met spits Lars Veldwijk

'Het was goed dat we er met elkaar waren.' zegt Faber na de met 7-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Winsum.



De interesse van FC Groningen in de 25-jarige spits is daardoor meer dan duidelijk. En afgaande op geluiden uit België zou Veldwijk, die onder contract staat bij VV Kortrijk, graag terug willen keren naar de Eredivisie.



Verhuurd aan Noorwegen

Kortrijk heeft Veldwijk verhuurd aan het Noorse Aalesunds FK. De verhuurperiode loopt halverwege juli af. Zaterdag is zijn laatste thuisduel voor Aalesund tegen Molde. Het is aanneemlijk dat hij een week later op 16 juli ook nog de uitwedstrijd tegen Haugesund speelt.



Daarna keert hij terug naar Kortrijk. De vraag is of hij daar een kans krijgt in de voorbereiding. Gezien z'n cijfers hoeft hij daar niet echt op te rekenen. Hij speelde 9 wedstrijden waarin hij één keer scoorde.



Nog geen contact

Het kamp Veldwijk volgt de ontwikkelingen van afstand. 'We zijn nog niet benaderd door FC Groningen' vertrelt zaakwaarnemer Patrick Poldervaart. En dat zou kunnen betekenen dat FC Groningen nog geen contact heeft gezocht met VV Kortrijk of er over een transfer te praten valt.



Het ligt voor de hand dat dat wel gebeurt zodra Veldwijk terug is in België. Alles wijst er op dat door de trip van Jans en Faber naar Noorwegen, FC Groningen op pole-position staat om Veldwijk te contracteren.

Door: RTV Noord Correctie melden