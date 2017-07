Doelman Sietsma gaat voor Engels avontuur

Doelman Sietsma in actie namens FC Emmen (Foto: JK Beeld)

Doelman Wieger Sietsma vertrekt naar Engeland. Hij heeft een tweejarig contract bij MK Dons getekend. De club speelt op het derde niveau.

De Groningse keeper begon in 2006 in de jeugdopleiding van FC Groningen. Het eerste elftal haalde hij niet. Twee jaar geleden trok SC Heerenveen hem aan, maar ook daar kwam 21-jarige sluitpost niet in actie voor de hoofdmacht. Z'n eerste minuten in het betaalde voetbal speelde hij bij FC Emmen, dat hem huurde van Heerenveen.



De Friese club laat bij monde van technisch manager Gerry Hamstra weten dat ze Sietsma deze kan gunnen en hem bedanken voor zijn inzet.

Door: RTV Noord Correctie melden