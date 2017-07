Schooljuf uit Leek zorgt voor stunt Nederlands team op EK beach soccer

Het Nederlands vrouwenteam is het EK beach soccer vrijdag begonnen met een stunt van formaat. In het Portugese Nazaré klopte de ploeg regerend Europees kampioen Spanje met 2-1.

De gevierde speelster aan de zijde van het Nederlands team was Grytsje van den Berg uit Leek. Zij opende na tien minuten de score, waarna Maria Soto de gelijkmaker namens Spanje voor haar rekening nam.De tweede goal van Van den Berg kwam de wereldkampioen echter niet meer te boven. Oranje, dat zaterdag het tweede groepsduel met Engeland afwerkt, beleefde zo een vliegende start van het EK.'Fijn om de kampioen van vorig jaar te verslaan', zegt Van den Berg. 'Er zijn nog veel dingen die beter kunnen, maar er gingen ook veel dingen goed. Slim verdedigd, veel strijdlust.'Het bleef ook in Roden niet onopgemerkt. Op basisschool De Rank, waar Van den Berg les geeft, zorgden de doelpunten van de Nederlandse voor een explosie van vreugde in haar klas.Om 12.15 uur spelen de vrouwen hun tweede wedstrijd van het toernooi. Engeland is dan de tegenstander.'Een erg goed team, dat al een langere tijd samen traint.'