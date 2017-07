Nieuwe spoorbrug Zuidhorn wordt op de plek gezet

Hij is 145 meter lang, 38 meter hoog en weegt ruim anderhalf miljoen kilo: de nieuwe spoorbrug bij Zuidhorn. Vanaf zaterdagochtend vijf uur wordt eraan gewerkt om hem op de plek te krijgen.

Als alles volgens plan verloopt, ligt hij zaterdagavond om 21.00 uur op zijn plaats. De brug wordt door middel van drijvende pontons over het water naar zijn eindbestemming vervoerd.Maar daarmee is het werk nog niet gedaan. Het duurt nog bijna drie maanden voordat de eerste trein er over kan. De bedoeling is dat de treinen tussen Groningen en Leewarden vanaf maandag 2 oktober gebruik maken van de nieuwe brug.De klus trekt flink wat publieke belangstelling. Belangstellenden kunnen het schouwspel achter dranghekken aan de Noordhorn-kant van het Van Starkenborghkanaal bekijken.Eerder deze week plaatste ProRail, verantwoordelijk voor de bouw van de spoorbrug, een filmpje waarin een jaar bouwen aan de brug is samengevat in een minuut.