Bomenkap voor Ring Zuid gaat meteen los

Ze laten er geen gras over groeien. Aannemerscombinatie Herepoort is zaterdagochtend om acht uur meteen begonnen met het kappen van een aantal bomen ter hoogte van de Helperzoom in Stad.

De kap is nodig om de nieuwe zuidelijke ringweg te kunnen aanleggen.Vrijdagmiddag verwierp de Raad van State bezwaren tegen de bomenkap van de Vleermuiswerkgroep Groningen. De werkgroep is bang dat een kolonie zeldzame vleermuizen zonder de bomen te weinig voedsel heeft.De aannemerscombinatie is opgelucht over de uitspraak van de Raad van State. 'De planning ligt zo strak, dat het enorme gevolgen zou hebben als we nu niet mochten beginnen', zegt omgevingsmanager Bert Kramer van de aannemerscombinatie. 'Dan moet je denken aan minimaal een jaar vertraging. Dat zou flink in de papieren lopen.'Van 4 tot 16 augustus ligt het treinverkeer op het traject stil. 'Dan moeten we rondom het spoor aan het werk', zegt Kramer. 'Maar om die datum te kunnen halen, moeten wel eerst de voorbereidingen worden getroffen en de bomenkap is daar onderdeel van.'In totaal gaan er tussen de 25 en 50 bomen tegen de vlakte de komende dagen. Een deel van de bomen is in de loop van zaterdag weg. Maandag wordt de rest gekapt.