Auto belandt op de kant door overstekende ree

(Foto: Van Oost Media)

Op de N378 tussen Stadskanaal en Gasselte is zaterdagochtend een auto met aanhanger op de kant terecht gekomen, nadat de chauffeur schrok van een overstekende ree. De twee inzittenden raakten niet gewond.

De auto en aanhanger blokkeerden na het eenzijdige ongeval de weg in beide richtingen.

Op de aanhanger stond een kleine graafmachine, die half in de berm terecht kwam.



Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via de parallelweg. De weg was rond 10.15 uur weer vrij.

Door: RTV Noord