Column: Moderne helden

Boer Gommer uit Zevenhuizen laat zijn melk weglopen omdat hij het vertikt om een of ander belachelijk formulier in te vullen. Studente Celine Smits uit Oegstgeest stapte naar de rechter omdat ze door een of ander belachelijk regeltje van de Hanzehogeschool geen tentamen mocht doen.

Eenlingen die het opnemen tegen het systeem, tegen de bureaucratie en tegen oerwouden aan zinloze regels kunnen rekenen op onze sympathie. Tuurlijk, het zijn scheurmakers, zenuwlijders en moeilijkdoeners, maar het zijn ook moderne helden. De sympathie is het stille protest van de brave burger die óók niet blij is met het systeem, maar zelf wel altijd op tijd zijn belasting betaalt, geen alcohol schenkt aan minderjarigen en keurig blijft wachten tot het rode licht gedoofd is. Van achter de dubbele beglazing van zijn energielabel-A-woning slaat hij de strijd gade van het weerspannige individu met de overheid en hij hoopt stilletjes dat de underdog eindelijk eens wint. Hij wil best een gratis handtekening zetten op petities.nl, maar naar buiten hollen en meevechten is een beetje te veel gevraagd.



De ene strijd is de andere niet, al was het maar omdat de inzet verschilt. Jan Palach en Jan van Schaffelaar gingen een stapje verder dan Henk Gommer, die alleen zijn inkomsten op het spel zet en daarbij ook nog eens zijn trouwe melkkoeien op de ziel trapt. Sta je daarvoor de hele dag kilo’s gras te herkauwen, om je melk vervolgens in de mestkelder te zien verdwijnen? Maar toch, Gommer lijdt wel schade door zijn principiële houding. Hij is een echte weigerboer en hij heeft onze warme sympathie.



Daarbij vergeleken spreekt de strijd van Celine Smits, of eigenlijk haar vader, minder tot de verbeelding. ‘Pap, ik ben gezakt voor mijn International Finance & Economics en ik mag het niet overdoen omdat ik vergeten was me aan te melden. En nou moet ik misschien van schóól af!’ Vader Smits, advocaat in Oegstgeest, hád al zo de pest in dat zijn dochter naar het hbo was gegaan in plaats van naar de universiteit. Het zou hem toch niet overkomen dat hij straks tegen de buren moest zeggen dat Celine toch maar bij de Albert Heijn was gaan werken? Je kan wel blijven roepen: ‘Mijn dochter is op één duizendste punt gezakt en niet eens door haar eigen schuld’, maar je bent evengoed de risee van de Rotary. Vandaar dat hij op hoge poten naar de rechter stapte, als advocaat en vader tegelijk.



Daar voerde hij onder meer het principiële punt aan dat de machine moet draaien, zelfs als de studenten erdoor worden gemangeld. Dat het systeem er voor de mens hoort te zijn in plaats van omgekeerd. Daarmee wint ook hij ons aller sympathie. Belachelijk, die bureaucratie! Natuurlijk doet Celine daar niet aan mee! Hup Smits!



Maar ons meegevoel smelt weg nu na de onvermijdelijke nederlaag bij de rechter (‘daar bemoei ik me niet mee’) blijkt dat Celine dan maar een ander hertentamentje gaat maken om alsnog haar studie te kunnen blijven doen. Hebben we ons dáár druk over gemaakt? Kom op Celine! Je blijft toch niet studeren aan zo’n nare machine waar regeltjes boven het individu gaan? Schrijf je uit bij die misselijke Hanzehogeschool en stel een daad! We zullen achter je staan, zoals we ook achter boer Gommer staan. Dat wil zeggen: in gedachten, van achter onze dubbele beglazing.



Willem van Reijendam

