Veelpleger die beddengoed stal gepakt door beveiliger

(Foto: Politie)

Een 31-jarige man uit Beilen is vrijdag aangehouden op verdenking van winkeldiefstal in de Herestraat in Groningen en het slaan van een beveiliger. Een tweede winkeldief ontkwam.

De aangehouden Drent staat volgens de politie te boek als veelpleger.



Beveiliger in de achtervolging

De twee winkeldieven renden met een vuilniszak gevuld met vooral beddengoed een winkel uit, achtervolgd door een beveiliger. Die vatte de man uit Beilen in de Kleine Gelkingestraat in de kraag.



Hij probeerde op de fiets te ontsnappen. Toen dat mislukte smeet hij het rijwiel richting de beveiliger en sloeg hem tegen de borst. De beveiliger slaagde erin de man onder controle te houden, tot de politie arriveerde.



Beddengoed terug naar de winkel

De zak met beddengoed werd door de dief die ontkwam weggegooid en is teruggegeven aan het winkelpersoneel.

Door: RTV Noord Correctie melden