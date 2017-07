Geen extra maatregelen bij demonstratie tegen Forum voor Democratie

De politie en de gemeente Groningen nemen zaterdagmiddag geen extra maatregelen voor een bijeenkomst van Forum voor Democratie in de stad, waar Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema bij zijn.

De twee voormannen van Forum voor Democratie zijn zaterdag in MartiniPlaza om hun kiezers te bedanken en te praten over de ideeën voor hun politieke partij.Tegelijkertijd is er voor de deur van MartiniPlaza een demonstratie van Groningen Tolerant en de Anti Fascistische Actie. De demonstranten willen een spandoek tonen en flyers uitdelen.De gemeente laat weten dat de ontwikkelingen door politie en gemeente in de gaten worden houden, maar dat er geen extra voorzorgsmaatregelen zijn genomen. 'Hier geldt gewoon het recht van demonstratie', aldus een woordvoerder.Forum voor Democratie verwacht zo'n 200 aanhangers in Martiniplaza.