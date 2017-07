Duo aangehouden na ongeluk met gestolen auto

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 22-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Groningen zijn zaterdagochtend rond vijf uur aangehouden op verdenking van autodiefstal, het verlaten van de plaats van een ongeval en rijden zonder rijbewijs.

Twee agenten zagen hoe de auto waarin het duo zat ze met hoge snelheid tegemoet kwam op het Damsterdiep. Nadat ze keerden en de achtervolging inzetten, bleek de auto tegen een lantaarnpaal op de kruising met de Oostersluis gebotst.



Valse naam

De chauffeur had zich al uit de voeten gemaakt, de vrouw op de passagiersstoel gaf een valse naam op en werd aangehouden. Toen de politie er uiteindelijk rachter kwam wie ze was, werd al snel de identiteit van de chauffeur achterhaald. Hij werd thuis ingerekend en bleek geen rijbewijs te hebben.



Nadat de eigenaar van de auto ook was getraceerd, deed die meteen aangifte van diefstal. Zijn auto raakte wel flink beschadigd en moest worden weggesleept.

