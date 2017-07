Man die zijn kamer in Het Poortje in brand wil steken gearresteerd

(Foto: 112 Groningen/Martin Baar)

Een man die zaterdagmorgen dreigde zijn kamer in jeugdinrichting Het Poortje in Groningen in brand te steken, is door de politie gearresteerd.

Hij zit vast voor verhoor. Hoe oud de arrestant is, kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.



Zijn kamer in Het Poortje is door de brandweer gecontroleerd.

Door: RTV Noord Correctie melden