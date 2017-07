'Knecht' Mollema vol vertrouwen: 'Ik denk dat Contador mee kan met de besten'

Bauke Mollema is hoopvol over de vorm van zijn kopman Alberto Contador. 'Ik denk dat hij mee kan met de besten.' Er moet dit weekend flink geklommen worden in de Tour de France.

Contador gaf woensdag in de rit met aankomst op La Planche des Belles Filles zes seconden toe op topfavoriet Chris Froome, die toen de gele trui pakte.'Dat is te overzien. Zeker na zondag weten we meer, dat is toch een soort koninginnenrit. Als je daar veel tijd verliest, wordt het lastig', zegt Mollema.Zaterdag eindigt de achtste rit bergop, op Station des Rousses. 'Dit is de eerste dag dat het bijna de hele dag op en af gaat en het is een lastige finale.'Mollema rijdt in Frankrijk als meesterknecht van Contador, die in 2007 en 2009 de Tour won.