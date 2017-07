Demonstratie tegen Baudet verloopt zonder problemen

De demonstratie van de Anti Fascistische Actie (AFA) en Groningen Tolerant is zaterdagmiddag rustig verlopen. De groepen voerden actie tegen Kamerlid Thierry Baudet van het Forum voor Democratie (FvD).

De AFA en Groningen Tolerant noemen de ideeën van Baudet 'verkeerd en gevaarlijk'. Ze deelden daarom flyers uit aan voorbijgangers.Baudet en zijn collega Theo Hiddema zijn zaterdag in Martiniplaza voor een partijbijeenkomst. Het duo wil de kiezers bedanken voor hun stem bij de verkiezingen en ze bespreken ideeën voor hun politieke partij.De naar schatting 200 aanhangers van Baudet en de actievoerders kwamen elkaar nauwelijks tegen. De demonstratie was voor de hoofdingang, de bezoekers van Forum voor Democratie namen de achteringang.Bij het begin van de partijbijeenkomst reageerde Baudet nog wel kort op de actievoerders. Hij noemde hen een meereizend welkomstcomité.De politie was aanwezig met een zestal zichtbare agenten en een aantal agenten in burger. Maar de politie kon rustig toezien hoe er niets gebeurde, want zodra de partijbijeenkomst begon, pakten de actievoerders hun spullen in.