Beach soccer-team verliest op EK van Engeland

Het Nederlands vrouwen beach soccer-team met Grytsje van den Berg uit Leek heeft bij het EK in Portugal de tweede wedstrijd verloren. Engeland was met 4-3 te sterk.

De oranjevrouwen stonden na nog geen tien minuten spelen met 3-0 voor. In de tweede helft kwamen de Engelse vrouwen sterk terug. Een strafschop werd Nederland uiteindelijk fataal. In de slotfase had Joëlle de Bondt nog de gelijkmaker kunnen scoren. Zij miste een penalty.In de eerste groepswedstrijd verraste de Nederlandse ploeg met een 2-1 overwinning op titelverdediger Spanje. Van den Berg scoorde beide doelpunten. Om een ronde verder te komen is het team nu afhankelijk van het duel tussen Spanje en Engeland.