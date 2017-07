Expeditie Grunnen verklaart het maïsdoolhof-seizoen voor geopend

Het is de eerste dag van het maïsdoolfhof-seizoen. Aan ons de eer om het doolhof in Saaxumhuizen te openen. Wat volgt is een ellenlange zoektocht door het maïs naar Rob Mulder.

Na minuten zoeken komt z'n bolletje boven het maïs uit. Gelukkig we zijn weer compleet. Want anders werd het wel een hele korte expeditie.Ook in Expeditie Grunnen:- Bessen plukken bij de kwekerij in Den Andel- BSA treffen op de camping in Pieterburen- Pieterpadlopers op weg naar Winsum- Jaap de Weijs neemt op zijn tachtigste afscheid van de Wildervanker paardentram- Gitaarles van Eddy ZoëyDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist. Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!