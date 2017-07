Column: Baggerkapitein

'Awel, mijnheer Hulsegge. Ik wil u even verwittigen dat de heer L. vrijdag naar huis komt…' De zoetgevooisde Vlaamse vrouwenstem zal ik nooit vergeten. Na acht weken van weggeweest op zee werd mij vanuit België te verstaan gegeven dat mijn huisgenoot weer thuiskwam.







De vrouw was een secretaresse op het hoofdkantoor van de grootste baggermaatschappij ter wereld, de Belgische familiefirma Jan de Nul. Mijn huisgenoot was en is mijn beste vriend. Johan. Johan de baggerman onder vrienden.



Zo'n dertig jaar geleden stond hij plotseling in mijn slaapkamer in mijn ouderlijk huis. 'Kom, wie goan op koamers wonen!' Nog geen maand later woonden we samen in een vijf-onder-één-kapper in de Hamsterlaan in Winschoten, één van de meest roemruchte straten van de stad. In de middelste. Nummer 106. Met een schuurtje, een carport en een boom ervoor.



Ik zat op de pedagogische academie met studiefinanciering. Johan was matroos op een baggerschip met een loon waarvan de hoogte ervan mij duizelde. Acht weken op zee. Vier weken thuis. In scheepsjargon: Acht weken op. Vier weken af. Twaalf uur op. Twaalf uur af. Elke dag.



In die twee maanden dat Johan op zee zat, was het voor mij arme student op een houtje bijten. In die zin dat ik spaarde op de huishoudelijk kosten om maar zo veel mogelijk in het café te kunnen zitten. In onze woonkamer stond een immens grote mintgroene Amerikaanse koelkast, zo eentje waar je de deur als een autoportier kon dichtgooien. Het gebeurde dikwijls dat er in dat bakbeest alleen nog een potje jam, een botervlootje en een half leeg broodzakje lag.



Maar als de Vlaamse mevrouw mij verwittigd had dat de heer L. weer naar huis kwam, groeiden de bomen tot in de hemel. Johan zette zoals een goed matroos betaamt na weken alleen maar water en boot te hebben gezien de bloemetjes flink buiten op de wal. En ik mocht mee.



Zo werd huisnummer 106 een gevleugeld nummer op de taxicentrale van De Grooth. 'Mogen wie wel n taxi op Hamsterloane?' belden wij vriendelijk voor een ritje. 'Oowwhhh honderdzezze…. Komt er vot aan mejong', was het antwoord van de centralist zonder dat we onze naam of adres maar hadden genoemd.



Taxichauffeur Bennie stond dan binnen vijf minuten voor ons huis. En bracht ons naar het Winschoter Marktplein met de wereld leuke cafés, bar-dancings én 't Pleintje. Maar er waren wel eens dagen dat we écht gek deden. Bennie reed voor en zei altijd steevast als we eenmaal zaten in de zwarte chevrolet: 'Maartplaain jonges?' 'Dou mor eem Grode Maartplein', zei Johan op één van die doldwaze dagen.



Bennie was de hoek van de Hamsterlaan al om, toen het kwartje pas viel. Een grondige vloek kwam over zijn lippen. Het was zijn laatste rit van de avond en nou moest hij ons van 106 helemaal naar de Grote Markt in Stad brengen en alleen in een lege auto weer terug. Maar toen Bennie zich in zijn lot had geschikt, kon hij het wel waarderen. Helemaal toen hij op de Grote Markt de fooi zag. Met Johan de baggerman kon alles.



Jaar in jaar uit beleefden wij de meest gekke avonturen. Katers kwamen en gingen. Extra huisgenoten kwamen, tijdelijk logeren, en gingen. Meisjes kwamen, meisjes gingen. Lang leve de lol. Nooit viel er een onvertogen woord. Hoe ik ook graaf, ik kan me geen woordenwisseling herinneren.



De buurt heeft jaren gedacht dat wij homo waren. Het had gekund. Onze huisgenotenrelatie was er één waar menigeen jaloers op zou zijn. Maar der is n tied van kommen en n tied van goan. Alsof het lot het zo had beschikt, troffen we allebei een meisje. Meisjes die wel kwamen, maar niet gingen. Wij verlieten Hamsterlaan 106 voor het echte leven. Met een meisje voor het leven.



Een verwittiging van een zoetgevooisde Vlaamse vrouwenstem dat Johan naar huis kwam, was niet meer.



Vorige week was ik in Calais. In de haven, aan boord van de Fernao de Magalhaes, één van de grootste baggerschepen ter wereld van de firma Jan de Nul. Voor het eerst na dertig jaar van alleen maar verhalen was ik zelf aan boord bij Johan de baggerman. Johan de baggerkapitein beter gezegd.



Mijn vriend is de baas van het hele schip. Hij is de man die aan het roer staat van een schip van 130 miljoen euro. Een schip van Belgisch makelij met Gronings glorie. Een dikke veertig man aan boord. Van schipper tot matroos, van stuurman tot koksmaat. Uit alle windstreken. Van India tot Zuid-Afrika, van Kroatië tot aan de Filippijnen. En van Nederland tot België. Met één kapitein. Uit mijn dorp.



Ik mocht in alle hoeken en gaten van het schip kijken. Ik zag mijn vriend omgaan met zijn jongens. Een grapje hier, een gevraagd advies daar of een onderonsje van machinist tot kapitein. Ik zag het respect van de jongens voor dezelfde kapitein. Ik zag wat een geoliede machine het schip en de bemanning met elkaar vormden. En ik voelde de trots van de mannen op hun schip. Ik voelde ook trots. De trots op een vriend. Mijn vriend.



Deze week komt ie weer naar huis. Op zijn verjaardag. Naar zijn vrouw en kinderen. Wat ik me nu heel erg afvraag. Zou daar morgen de telefoon ook gaan? Zou de vrouw des huizes dan opnemen? En zou er een stem aan de andere kant van de lijn zijn? Die zegt:



'Awel mevrouw. Ik wil u even verwittigen dat de heer L. woensdag weer naar huis komt…'



Erik Hulsegge

