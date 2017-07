Gyas-roeiers zesde in Luzern

(Foto: Koos Bauman)

Damion Eigenberg en Just van der Endt van de roeivereniging Gyas uit Groningen zijn bij de Wereldbeker roeien in Luzern als zesde geëindigd.

Het viertal dat bestaat uit Eigenberg, Van Brussel, Van der Endt en Van Zeijl had een herkansing nodig om de finale te bereiken, maar kon daarin niet meestrijden om de medailles. Marloes Oldenburg van Gyas werd in samen met Roos de Jong uitgeschakeld voor een plaats bij de beste zes.



Het duo roeide een goede race, maar de eindsprint die hun vaak de redding bracht, was onvoldoende. Zondag vaart Sophie Souwer als enige Groninger de finale in de dubbelvier roeiboot samen met Scheenaard, Van Rooijen en Beukers.

