MOVV prolongeert Nederlandse beachsoccer titel

De voetballers van MOVV uit Midwolda zijn zaterdag op het strand van het Oldambtmeer net als vorig jaar Open Nederlands kampioen beachsoccer geworden.

In de finale werd met het verrassend sterke ASVB afgerekend. MOVV won de eindstrijd met 3-0. ASVB is de enige club die alle acht edities van de partij was. De ploeg van de coaches Bas Nijland en Anne Dekker presteerde verrassend goed en behaalde de ene na de andere overwinning.In de kruisfinale werd WVV uit Winschoten na strafschoppen verslagen. MOVV rekende af met Hoogezand.Het evenement begon acht jaar geleden op recreatiegebied de Wedderbergen, maar is sinds 2013 verkast naar het strand bij Midwolda. De organisatie onder leiding van voorzitter Mick Zuurman had de afgelopen jaren als doel om jaarlijks te groeien.Dat uitgangspunt geldt nog steeds, maar dit jaar was het vooral belangrijk om de interne organisatie extra aandacht te geven. Zodat de kwalitatieve basis beter is om verder te groeien.De wens is om zoveel mogelijk veldvoetbalteams naar het Oldambtmeer te krijgen. Dit jaar zijn het ruim tachtig in diverse categorieën. Op zondag komt de jeugd in actie.