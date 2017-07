Twij Deuntjes Am See: Marlene Bakker en Gert Sennema loaten heuren heur meziek

Marlene Bakker en Henk Scholte Noppen op de hoed en poebben op de aarms bie Gert Sennema

In het gebouw van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer luisteren Marlene Bakker en Gert Sennema naar hun favoriete nummers. Muziek kan steun en inspiratie bieden maar ook zorgen voor noppen op de hoed.

Albert Secuur - Boven wotter



Askay Brothers - Naargns beter as thoes



Martin Korthuis & Eddo Pol - Kadaans



Daniel Lonais feat. Lori Anna Reid - The maker



Klooster & Baumgarten - Mien toentje



Mariza - Barco negro



Troebadoers - Laidje van de Tumbleweets



Gert Sennema & Bennie Timmer - Altied weer thuus



Jannie & Roelof Stalknecht - Blief nog even



Sufjan Stevens - All of me wants all of You



2e uur:



Harry Niehof - Achterstalleg



Eddy Kamstra & Lianne Abeln - Tabee mien laiverd



Alexi Murdoch - Blue mind



Edwin Jongedijk & Marlene Bakker - Ofschaid



Gert Sennema & Bennie Timmer - Aarms wied open



Jan Henk de Groot & Het Noordpool Orkest - Janine



Ani DiFranko - Allrighty



Johnny Cash - I see a darkness

