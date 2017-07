Kortrijk en FC Groningen praten over Veldwijk

(Foto: AaFK - Aalesunds FK / Twitter)

FC Groningen en KV Kortrijk onderhandelen over een transfer van Lars Veldwijk. Technisch manager Matthias Leterme van de Belgische club bevestigt dit.

Hij geeft aan dat er meerdere clubs, onder andere uit Nederland, geïnteresseerd zijn in de aanvaller.



Veldwijk wordt momenteel verhuurd aan het Noorse Aalsund. Hij gaf na de thuiswedstrijd tegen Molde van zaterdagavond aan dat hij volgende week tekent bij een Nederlandse club.



Welke dat is liet hij in het midden. Het huurcontract met de Noorse club loopt medio juli af.

Door: Henk Elderman