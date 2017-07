Nieuwe Europese titel voor zijspanduo Matthijssen/Mollema

(Foto: Team Matthijssen)

William Matthijssen en Sandra Mollema hebben hun Europese grasbaantitel met succes verdedigd. Het zijspanduo uit Alteveer/Stedum was in een spannende finale in het Franse Tayac de snelste.





- Matthijssen voor de zeventiende keer Nederlands kampioen Ze kregen het in de beslissende race zwaar te verduren. De Duitser Brandhofer was in de eerste drie ronden constant een bedreiging. Matthijssen wist de aanvallen telkens te pareren. Uiteindelijk kwamen de Groningers met een paar meter voorsprong over de finish.

