De 4 Mijl meet weer precies vier mijl

De 4 Mijl van Groningen is weer precies 6436 meter lang. Het parcours van de 4 Mijl is zondag in alle vroegte opgemeten door een erkende parcoursmeter van de Atletiekunie.

De meting wordt iedere vijf jaar gedaan en is verplicht om een officieel certificaat van de Atletiekunie te krijgen.



Van finish naar start

Parcoursmeter Maurice Winterman is met een collega verantwoordelijk voor de meting. Het duo begon bij de finish op de Vismarkt in de stad en fietste de kortste route over het parcours naar de Kerklaan in Haren. Dus ook tegen het verkeer in, weliswaar begeleid door twee auto's van de organisatie van de 4 Mijl.



Vier meter te kort

In Haren blijkt de meting iets te verschillen ten opzichte van de laatste meting vijf jaar geleden. 'Het verschil is verwaarloosbaar', aldus Winterman. 'Maar het moet officieel en goed, dus dat doen we ook.'



Om er zeker van te zijn dat de meting klopt, wordt er ook weer op het parcours terug naar de Vismarkt gefietst. Het aantal meters verschilt weer licht en uiteindelijk wordt bepaald dat het parcours zoals het er ligt vier meter te kort is. 'De start moet dus iets verlegd worden', aldus Winterman.



Bestaande lijn gebruiken

De organisatie van de 4 Mijl moet de startstreep dus een paar meter opschuiven. 'Het komt ook goed uit', zegt Johan Meijer van de organisatie. 'Want er ligt al een mooie witte lijn op de plek waar de start komt. Dus dan kunnen we die gebruiken.'



'Vier meter zegt ook niet zoveel', aldus Meijer. 'Het is verwaarloosbaar, zoals Maurice zegt. Maar ik ben blij dat het weer geregeld is.'



Toch kan het volgens Winterman ook maar zo zijn dat de meting over vijf jaar weer licht verschilt met deze meting. Meijer: 'Of we dan weer vier meter de andere kant op moeten of niet, de 4 Mijl is altijd vier mijl.'



De 4 Mijl van Groningen is dit jaar op zondag 8 oktober.

