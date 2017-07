Missie volbracht: de nieuwe spoorbrug ligt op de plek

Het duurde zaterdag van vijf uur in de ochtend tot negen uur in de avond, zestien uur in totaal. Maar nu ligt de nieuwe spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Noord- en Zuidhorn op zijn plek.

Vele honderden toeschouwers zagen hoe het gevaarte van ruim anderhalf miljoen kilo er met pontons heen werd gevaren. Ook de verantwoordelijken voor het bouwen van de brug genoten van het schouwspel.'Geweldig om te zien', zegt Bernadette Paping van ProRail. 'Dit was te zwaar om te takelen, met pontons is de beste manier.''Er was sprake van gezonde spanning', stelt Luuk van der Steen van bouwbedrijf Max Bögl. 'We zijn er bijna twee jaar mee bezig geweest. Dit is het moment waar je naartoe leeft.'De brug is gebouwd in Duitsland en nadien met vier binnenvaartschepen richting Zuidhorn vervoerd. Van der Steen: 'Dat is goed voor het milieu, want we hoefden niet alles met vrachtwagens te vervoeren. Vervolgens hebben we in zeven maanden tijd de brug hier in elkaar gezet. Dat lijkt lang, maar ik vind het best snel.'Op maandag 2 oktober rijdt de eerste trein over de nieuwe brug.