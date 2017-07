14-jarig meisje aangehouden voor valse 112-meldingen

(Foto: Jos Schuurman / FPS)

Een 14-jarig meisje uit de stad Groningen is zaterdagavond aangehouden omdat ze meerdere keren valse 112-meldingen had gedaan.

Vorige week belde ze dat er bij een vechtpartij vuurwapens getrokken werden. Toen de politie op de doorgegeven plek kwam, was er niets aan de hand. Zaterdagavond werd via dezelfde telefoon opnieuw een valse melding gedaan, nu van een vechtpartij met messen.



Derde valse melding

Toen de politie contact opnam met het meisje, gaf ze valse een valse naam en adres op. De politie slaagde erin haar identiteit te achterhalen en besloot in overleg met haar moeder om het meisje op te halen. Intussen had ze een derde valse melding gedaan.



Haar telefoon is in beslag genomen en het meisje zit vast voor verhoor.

Door: RTV Noord Correctie melden