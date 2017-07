Ook ADO Den Haag aast op aanvaller Veldwijk

FC Groningen heeft in de strijd om de handtekening van aanvaller Lars Veldwijk concurrentie van ADO Den Haag.

'Hij staat op ons lijstje', bevestigt technisch manager Jeffrey van As van ADO aan Omroep West Veldwijk zelf, door KV Kortrijk verhuurd aan het Noorse Aalsund, zei zaterdagavond na de thuiswedstrijd tegen Molde dat hij komende week een contract tekent bij een Nederlandse club. De grote vraag: bij welke?Veldwijk is geboren in Uithoorn, maar speelt met een Zuid-Afrikaans paspoort. Zuid-Afrika is het land van zijn vader. Veldwijk speelde in november vorige jaar zijn eerste en tot nu toe enige interland voor, zoals de bijnaam van het elftal luidt.