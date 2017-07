Door de mand: dromen over FC Groningen

Dit is de tijd van het jaar waarin voetbaldromen nog niet ruw worden verstoord door realiteit. Een seizoenstart met overwinningen op Heerenveen en Ajax kan zomaar het begin zijn van een periode waarin FC Groningen tot veler verrassing meedoet om het kampioenschap van Nederland.

Het stadion is bij thuiswedstrijden vaker wel dan niet uitverkocht. In Japan domineren groen-witte voetbalshirts het straatbeeld van Tokio. Ritsu Doan, de topscorer van de eredivisie, heeft de sterrenstatus bereikt in zijn vaderland. Een tussentijds bod van Barcelona wijst de directeur van FC Groningen na lang aarzelen van de hand. Nijland laat zich ervan overtuigen dat sportief succes soms belangrijker is dan geld. Als hij dit tot zich laat doordringen schrikt hij, badend in het zweet, wakker. Het is de ochtend na de eerste oefenoverwinning. In Warffum is de eerste amateurtegenstander met zestien-nul verslagen.



Het elftal dat dromen moet najagen staat nog in de steigers. In een vroeg stadium zijn twee uitstekende backs op links (Warmerdam) en rechts (Te Wierik) vastgelegd. Daar zijn nog een reservekeeper (Begois) en een tweede talentvolle rechtsback die op de weg terug is na een kruisbandblessure (Kane), aan toegevoegd. Een smaakmaker zou de jonge Japanse aanwinst Doan kunnen worden. Toch lijkt het allemaal nog teveel op een huis met drie keukens, zonder WC.



Linssen is naar een concurrent. En naar verwachting zal niet alleen Mimoun Mahi nog vertrekken, ook van Sergio Padt en Simon Tibbling is het meer dan twijfelachtig of ze blijven. Liefhebbers zien de bui van wéér een vervelend seizoen alweer hangen. In mijn supportersgroepsapp schrijft iemand: ‘Eerst ons een seizoenkaart aansmeren en dan uitverkoop houden…’. Nou valt dat aansmeren wel mee, duizenden vaste klanten zijn vooralsnog afgehaakt. Matig voetbal, weinig sfeer en spelen op vervelende tijdstippen: je zou voor minder thuisblijven.



Toch is het beter om te gaan. Want Wim is optimistisch. En dát doet er toe. Wim Masker volgt FC Groningen al jaren. Hij schrijft over de club in de Groninger Gezinsbode. Ziet trainingen, volgt alle jeugdteams, weet wie wel en niet het eerste gaan halen en ziet in dat allereerste potje al de contouren van een elftal dat speelt met aanvallende backs. Waarin Tibbling de as van het veld moet opzoeken om zo ruimte te maken voor Kane. Bacuna moet groeien naar het niveau, dat hij volgens trainer Faber in zich heeft. Met stille kracht Jensen naast zich op het middenveld. Voorin manifesteert Tom van Weert zich als een betere versie van Michael de Leeuw.



En de mooiste verwachting van Wim: Ritsu Doan, die vandaag voor het eerst meespeelde en een prima indruk achterliet, is niet minder dan Tjaronn Chery. Daarom kan het heel leuk worden. Mits de nieuwe technisch manager Ron Jans er in slaagt, Lars Veldwijk of een andere spits van niveau aan te trekken. En hij trainer Faber er van kan overtuigen dat Tibbling een sleutelrol speelt. In dat geval blijven we nog wel even dromen. Tot we op zondag 13 augustus, kwart vóór vijf, weer terugkeren in de werkelijkheid. Dan begint FC Groningen-Heerenveen.

Door: Pieter de Hart