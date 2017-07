Expeditie Grunnen: braggel, braggel en nog eens braggel

Ontwijk Garnwerd de komende weken. Het stinkt er ontzettend naar braggel! Vandaag was de braggeltocht het hoogtepunt van het feestweekend Garnwerd Grandioos. Het hele dorp is in mum van tijd zwart gekleurd door het spul. Ook Rob moest eraan geloven.

- Bijkletsen met de ongeneselijk zieke Ipo- Een openluchtkerkdienst- Skiën zonder sneeuw- Visser Alfred wakker makenDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via deze link