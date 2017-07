Roeister Souwer: 'Je wilt overtuigend winnen'

Gyas-roeister Sophie Souwer heeft zondag zilver behaald bij de Wereldbeker wedstrijden in Luzern, in een boot met drie andere teamgenoten. Het goud ging naar Polen, met 0,7 seconde verschil.

Souwer blikt terug op de krachtmeting met de Polen. 'Ze hebben een hele gewaagde race gevaren. Elke aanval die we deden hebben ze gepareerd. Je praat nu over halve secondes per 500 meter. Als je zo dicht bij elkaar ligt op dit niveau, dan is dit gewoon heel veel.''We waren heel erg aan elkaar gewaagd. Voor nu was het de race die we moesten varen', vertelt Souwer. 'Maar ik voel ook wel dat er meer in zit. Ik denk dat we wel weten waar we aan moeten werken. Je wil niet met kleine marges winnen, maar overtuigend. Dat niveau hebben we en daar gaan we naartoe werken.'