Imkers zetten de deur open voor publiek

Afgelopen weekend werden de Landelijke Open Imkerijdagen gehouden. Ook Imker Vereniging 't Hoogeland in Uithuizen zette de poort open voor het publiek.

Bezoekers kregen van de gepassioneerde leden van de club alle ins en out over het houden van bijen te horen. Ada Arkema volgde vorig jaar een cursus bij 't Hoogeland en is helemaal gegrepen door de bij en alles wat daarmee te maken heeft. 'Het is een bijzondere wereld die zich in een bijenkast afspeelt. Dat boeit me.'De vereniging in Uithuizen heeft een tijd lang een min of meer slapend bestaan geleden, maar de club is inmiddels weer springlevend. Van acht leden is 't Hoogeland gegroeid naar dertig leden. Arkema: 'Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ze kunnen hier een cursus volgen en zo gaat de imkerij nog meer leven.'