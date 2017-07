Gewonde bij steekpartij in Stad

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Bij een steekpartij aan de Florakade in de stad Groningen is zondagavond een gewonde gevallen.

De politie heeft een zoektocht opgezet naar de dader. Ook is de omgeving afgezet voor sporenonderzoek.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de steekpartij is onbekend.

Door: RTV Noord