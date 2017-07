Tinallinge wil met SamenWind energieneutraal worden

Drie inwoners van Tinallinge beginnen de windcoöperatie SamenWind. Op het land van Michiel van der Tuuk komt een houten windmolentje te staan en mensen kunnen daar een aandeel in kopen.

Doelstelling is om in 2035 energieneutraal te zijn.Saskia van der Tuuk: 'We beginnen met een molentje, want je moet klein beginnen. Als je één keer winst hebt, wordt het ook makkelijker om iets op te zetten.'In Tinallinge wonen 102 mensen. 'Veel mensen hier hebben zonnepanelen, dus die zijn al voorzien', vertelt mede-initiatiefnemer Wim van den Born. Daarom is het niet alleen voor inwoners van Tinallinge, maar ook voor de omwonenden mogelijk om mee te doen.'Het gaat om het postcoderoosgebied', legt Saskia van der Tuuk uit. 'Dat zijn Tinallinge en de aangrenzende postcodes, zoals die van Onderdendam, Rasquert, Baflo, Warffum en Winsum.Een aandeel in de windmolen kost 270 euro en dan heb je 250 kWh per jaar. 'Je moet wel gewoon stroom gebruiken, want alleen dan kun je je investering terugverdienen door te besparen op de energiebelasting', zegt Saskia van der Tuuk.Donderdagavond is een informatiebijeenkomst in Het Gebouwtje tegenover de kerk in Tinallinge. De voorlichting begint om half acht.Het houten windmolentje waar het om gaat, is overigens kleiner dan de 15 meter hoge windmolen die oprukt in de provincie