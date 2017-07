Gronings dijkasfalt wordt gebruikt bij landelijke 'stormproef'

Stukken asfalt uit de dijk bij het Lauwersmeer worden maandag gebruikt om de sterkte van het Nederlandse dijkasfalt te testen. Het asfalt is eerder dit jaar uit de Groningse dijk gezaagd.

Onderzoeksinstituut Deltares gaat in een simulatie met zware golven bekijken hoe lang het duurt voordat het asfalt bezwijkt. Dat meldt de NOS De waterschappen en Rijkswaterstaat zijn betrokken bij de 'stormproef'. Ze hopen meer inzicht te krijgen in het slijtageproces van dijkasfalt, waardoor onderhoud mogelijk kan worden uitgesteld.In Nederland wordt zo'n driehonderd kilometer dijk door asfalt beschermd. 'Als dat twintig jaar langer kan blijven liggen, bespaart ons dat miljoenen euro's', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.De proef vindt plaats in de 'Deltagoot' die Deltares twee jaar geleden in Delft in gebruik nam. In deze goot van driehonderd meter lang en bijna tien meter diep wordt extreem weer gesimuleerd om zo de effecten van golven op dijken en duinen te testen.De resultaten van het onderzoek zijn in september bekend.