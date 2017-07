Denk jij aan summerglow of sunburn-art? UMCG waarschuwt ervoor

Wil jij ook die prachtige ´summerglow´ deze zomer? Of misschien voel je meer voor een 'natuurlijke' tatoeage?

Dermatoloog Jorrit Terra van het UMCG raadt je sterk aan daar nog eens over na te denken.De trend is overgewaaid vanuit Amerika: smeer cola op je huid en ga in de zon liggen. Door het bubbelende effect van de cola zou je huid een prachtige zomergloed krijgen. 'Daar is nul wetenschappelijk bewijs voor', zegt Terra. 'De zuurgraad van cola kan wel effect hebben op je huidcellen, dus ik zou het niet doen. Cola is om te drinken en niet om op je huid te smeren.'Een andere hype is het maken van een tatoeage met behulp van de zon. Je kiest een figuurtje, bijvoorbeeld een hartje. Dat leg je op je lijf en vervolgens ga je onbeschermd in de zon liggen. Na een paar uur heb je 'sunburn art'. De huid onder het hartje is nog wit en de rest is rood.'Vooral bij jonge meiden is dit hip en happening', zegt Terra. 'Dat zij op deze manier hun huid toetakelen, is zeer verontrustend.'Terra: 'We hebben nog steeds het idee dat bruin in de mode is en dat het sexy is. Maar hoe bruiner je huid is, hoe zwaarder hij het heeft gehad door de zon. Het gevolg is de enorme epidemie aan huidkanker die we op dit moment hebben.'Toch ziet Terra de afgelopen jaren wel een verbetering. 'Mensen gaan bewuster met de zon om, maar dat zien we nog niet terug in de cijfers. Het aantal huidkankerpatiënten neemt nog flink toe. Zoiets is vaak een proces dat jaren duurt.' Huidcontroles voor huidkanker zijn populair in Groningen (2016) Ouderen hebben meer kans op huidkanker (2012)