Lopend Vuur: Post versturen is niet meer van deze tijd

De regels voor de krimpende postmarkt moeten volgens Kamp worden herzien, omdat steeds meer communicatie digitaal plaatsvindt. Volgens Kamp moeten er fundamentele keuzes gemaakt worden om postbezorging betaalbaar en beschikbaar te houden.Het ministerie van Economische Zaken komt ook met een onderzoek waaruit blijkt dat we tegenwoordig het liefst via WhatsApp communiceren. Post versturen vindt 62 procent van de ondervraagden te veel gedoe. Naast WhatsApp hebben ze liever de mobiele telefoon, e-mail, de vaste telefoon en de sociale media om een boodschap over te brengen. De post staat op de zesde plaats in de top 10 van communicatiemiddelen.Bij bedrijven is het anders. Daar staat de e-mail op de eerste plaats, gevolgd door de mobiele en vaste telefoon. Op de vierde plek staat bij bedrijven de post. Het merendeel van alle post is tegenwoordig zakelijk.Onze stelling vandaag: Post versturen is niet meer van deze tijd.Wat is jouw mening over dit onderwerp? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was de stelling: ' Dieren zijn belangrijker dan grote bouwprojecten '. Van de 3.319 stemmen was 64% het hier niet mee eens.