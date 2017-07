Bacuna beleeft valse start met Curaçao op Gold Cup

Het voetbalteam van Curaçao, met onder meer oud-FC'ers Leandro Bacuna, Jarchinio Antonia en Darryl Lachman in de selectie, is het toernooi om de Gold Cup met een nederlaag begonnen.

Curaçao plaatste zich twee weken geleden voor dit toernooi, na winst in de Caribbean Cup. De Gold Cup is het belangrijkste landentoernooi voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.Het nationale team van Curaçao ging op de Gold Cup met 2-0 onderuit tegen Jamaica. Die twee stonden ook tegenover elkaar in de finale van de Caribbean Cup.Curaçao speelt donderdag tegen El Salvador in de tweede groepswedstrijd.