Leerlingen leven zich uit op witte muur MFC Noordbroek

Kunstenares Adri Wolters en directeur Gert Hilbolling (Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

In multifunctioneel centrum de Noordsuythoeve in Noordbroek is maandagochtend een bijzondere muurschildering gepresenteerd.

Het kunstwerk is gemaakt door leerlingen van de Inspecteur Amerikaschool onder leiding van kunstenares Adri Wolters.



Twee jaar geleden, toen het MFC in Noordbroek klaar was, stelde de gemeente een 'kunstcommissie' in om de aankleding van de witte binnenmuren te verzorgen. Er verschenen kleurige sportfiguren bij de sporthal, kunstposters in de schoolgangen en de verloren gewaande 4-mei-duif kreeg zijn plek in de huiskamer.



Uitdaging

Alleen de grote witte muur bij de trapopgang bleef een uitdaging. De Noordbroekse kunstenaar Adri Wolters nam de handschoen op en heeft samen met de leerlingen een muurschildering gemaakt waarin op creatieve wijze de kaart van Noordbroek is weergegeven.



'Ik heb alles uitbesteed aan de leerlingen', zegt Adri Wolters lachend. 'Ik had vooraf geen vast ontwerp in het hoofd. Het is al doende ontstaan. Dat het zo mooi zou worden had ik niet verwacht.'



Midmuur

Directeur Gert Hilbolling van de Inspecteur Amerikaschool is blij met het resultaat. 'Het is echt een heel mooie schildering geworden en met een supernaam: de Midmuur. Noordbroek staat in het midden van de schildering en het MFC is het middelpunt van het dorp.'

