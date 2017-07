Gewonde van steekpartij is een vrouw; ernstig gewond

Het slachtoffer van de steekpartij aan de Florakade in Groningen zondagavond, is een 31-jarige vrouw uit de stad.

Zij werd neergestoken in een woning aan de Florakade en raakte ernstig gewond. Ze ligt in het ziekenhuis.De verdachte ging ervandoor. De politie heeft naar hem gezocht, maar hij is nog altijd spoorloos. De politie denkt wel te weten wie hij is.