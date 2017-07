Kookboekenschrijfster brengt ode aan de frituur

Frituren: het is vet, ongezond, je wordt er dik van. Dat is wat je meestal hoort als het gaat over lekkernijen uit de frituurpan. Maar niet uit de mond van Angela Prins uit Veendam.

Zij is kookboekenschrijfster en werkt momenteel aan een boek over de kunst van het frituren.De essentie van gefrituurde lekkernijen is volgens Angela Prins 'een krokant jasje met een zachte, romige vulling.' Samen met de Groninger fotograaf Karel Zwaneveld besloot ze een ode te brengen aan een van haar favoriete kooktechnieken.'Volgens ons is frituren helemaal niet ongezond', stelt Prins. 'Zolang je maar een aantal dingen in de gaten houdt. Bijvoorbeeld dat je op tijd de olie vervangt, de temperatuur in de gaten houdt, dat soort zaken. Dan is er niks aan de hand.''Fris Frituren', zoals het boek gaat heten, verschijnt later dit jaar. Daarvoor moet wel eerst een crowdfund-actie succesvol verlopen. 'Dit is het eerste kookboek dat we via crowdfunding op de markt proberen te brengen', vertelt Angela Prins. 'Dankzij crowdfunding kunnen we het helemaal in eigen hand houden en ben je niet overgeleverd aan een uitgever.'In het frituurkookboek staan recepten voor onder meer schelviskroketten, Groninger eierballen en Groninger friet. In het oog springen ook toetjes uit de frituur, zoals kokosballetjes gevuld met chocola en minstens zo opvallend: gefrituurd ijs. 'Het ijs verpak ik eerst in een dun laagje cake, ik vries het opnieuw in en dan gaat het heel even in de frituurpan. Dan krijg je een lekker krokante buitenkant en het ijs begint dan net te smelten. Heel erg lekker.'Meer informatie over het frituurkookboek op frisfrituren.nl