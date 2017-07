Gezocht: Groningse Vierdaagse-wandelaars

(Foto: RTV Noord/Anja Otto)

Over een week is het weer zover: de Vierdaagse van Nijmegen. De 101ste editie alweer.

Traditiegetrouw doen daar erg veel Groningers aan mee. De afgelopen jaren meldden zij zich ook massaal op Radio Noord.



De wandelaars vertellen in de uitzending hoe het gaat of ze doen gewoon de groeten aan het thuisfront in Groningen. En dat gaan we dit jaar weer regelen!



Meedoen? Mail je naam, woonplaats en 06-nummer naar vroegopnoord@rtvnoord.nl en geef ook even aan welk moment je het beste uitkomt.

Door: RTV Noord Correctie melden