OM: 'Trap in gezicht is poging tot doodslag'

Een 24-jarige man uit Groningen hoorde maandagochtend twee jaar celstraf tegen zich eisen voor poging tot doodslag.

Hij trok eind januari een man van zijn fiets en trapte deze in zijn gezicht. Dit gebeurde ter hoogte van de Gerrit Krol-brug in Stad. Het Openbaar Ministerie vindt dat 'de dood een reëel gevolg had kunnen zijn van het trappen'.De Stadjer was boos omdat hij met zijn auto geen voorrang kreeg op de Ulgersmaweg. Door hard op de rem te trappen voorkwam hij naar eigen zeggen nog net een aanrijding.De fietser sloeg daarop boos op de autoruit van de Stadjer. Deze achtervolgde de fietser en stapte uit.Na duw- en trekwerk trapte de Stadjer de man tweemaal vol in diens gezicht. Het slachtoffer hield daaraan breuken in zijn gezicht en duim over, met vermoedelijk blijvend letsel.De Stadjer ontkent het trappen. Hij had slechts 'een klap' uitgedeeld. Volgens vijf getuigen kreeg het slachtoffer de trappen in zijn gezicht toen hij op de grond lag. De schopper droeg daarbij werkschoenen met stalen neuzen.Het slachtoffer vorderde ruim 18.000 euro aan schadevergoeding. 'Zijn gezicht lag volledig in de vernieling', zei mr. Liesbeth Poortman, de raadsvrouw van het slachtoffer.De Stadjer kreeg in juli vorig jaar nog twee maanden voorwaardelijke celstraf voor een geweldsdelict. Zijn proeftijd liep nog. De officier wil dat de man deze straf nu ook nog uitzit.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.