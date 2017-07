Bourtange zoekt evenwicht tussen toerisme en historisch karakter

Vesting Bourtange heeft met Hendri Meendering uit Sellingen een nieuwe manager. Hij volgt Wubbe Schoenmaker op die met pensioen gaat.

Onder Schoenmaker nam de groei van het aantal toeristen toe in het vestingstadje. Meendering wil dat verder uitbouwen, onder meer met de komst van Chinese toeristen.'Ik denk dat er nog veel winst te behalen valt', zegt de nieuwe manager. 'Ik ga het eerste jaar rustig rondkijken en met iedereen in gesprek. Daarna ga ik verder met de ontwikkeling van de vesting.'Meendering vindt het belangrijk dat iedereen in Bourtange kan genieten van de vesting. 'Het moet niet zo zijn dat het alleen maar toeristisch is, je moet er ook nog in alle rust van kunnen genieten. Dat zal een strijd worden, maar dat evenwicht moeten we behouden in Bourtange. We moeten voorkomen dat Bourtange overlopen wordt. Bourtange moet Bourtange blijven.'